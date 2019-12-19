Челябинск, , 11:57 — REGNUM В Челябинске свидетель по делу бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева Сергей Селещук исключён из «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба областного отделения партии.

Решение принял президиум областного политсовета. Основанием стало «действие, дискредитирующее партию».

Как сообщало ИА REGNUM, членство Тефтелева в ЕР приостановили. Его подозревают в получении взятки. А в даче взятки, по данным СМИ, оказался замешан Селещук. Но он проходит свидетелем, так как заявил о преступлении правоохранителям.

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