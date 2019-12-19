Киев, , 12:01 — REGNUM Дипломат Владимир Ельченко назначен чрезвычайным и полномочным послом Украины в США, сказано 19 декабря на официальном сайте президента Украины.

При этом глава страны Владимир Зеленский уволил Ельченко с должности постоянного представителя Украины при ООН, а также посла Украины на Ямайке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о кандидатуре Ельченко заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, отметив, что согласие правительства США уже получено.

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