Джакарта, , 11:52 — REGNUM Заместитель посла Российской Федерации в Индонезии Олег Копылов заявил, что правительство России планирует упростить схему подачи заявления на визу для индонезийских туристов, сообщает Antara.

«В настоящее время мы вместе с индонезийской стороной занимаемся процессом упрощения подачи заявлений на получение визы. Это означает, что нужно будет подавать меньше документов. Так что индонезийцам будет проще подать заявление на визу», — заявил заместитель посла Российской Федерации в Индонезии Олег Копылов в российском посольстве в Джакарте.

По его словам, число индонезийских туристов, посещающих Россию в течение 2019 года, вероятно, достигнет 20 тысяч человек, а число российских туристов в Индонезию увеличилось на 10−15% в 2019 году и достигнет 150 тысяч человек.

«Мы предпринимаем шаги по упрощению визовых процедур с надеждой привлечь индонезийских туристов в Россию», — пояснил Олег Копылов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампосла РФ в Индонезии Олег Копылов высказался об угрозе санкций, введенных США против стран, которые хотят закупать российскую военную технику, в том числе в отношении Индонезии.

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