Магадан, Магаданская область, , 11:51 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов поручил сотрудникам регионального министерства здравоохранения пересчитать все комплекты постельного белья в отделении травматологии областной больницы.

По словам губернатора, на его странице в Instagram жители рассказывают о хамском поведении сотрудников медучреждения, отказе в помощи, неправильных диагнозах и лечении. В одном из обращений сотрудница больница попросила главу региона обеспечить травматологическое отделение учреждения постельным бельем.

«Проводите инвентаризацию, прямо сегодня проводите инвентаризацию. Пересчитайте комплекты постельного белья прямо сейчас», — обратился Носов к сотрудникам регионального Минздрава на совещании.

Губернатор также обратил внимание, что младший медперсонал жалуется, что с их заработной платы удерживаются от пяти до десяти тысяч рублей на моющие средства, им приходится работать за двоих, а «устраиваются мертвые души, родственники начальников». По каждой такой «информации бледный вид будет иметь цепочка всех, кто за это отвечает», резюмировал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Носов на совещании заявил, что в больницах региона идёт неравномерное распределение денежных средств, которые предназначены на выплату заработной платы. Губернатор поручил подготовить все сведения по зарплатам в каждой больнице магаданской области, конкретно по каждому сотруднику и опубликовать списки на сайте министерства здравоохранения области.

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