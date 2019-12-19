Киев, 19 декабря 2019, 11:57 — REGNUM Шевченковский районный суд Киева обязал СБУ внести в Единый реестр досудебных расследований информацию о возможном совершении преступления высшими должностными лицами Украины, сообщила 19 декабря пресс-служба партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
По мнению представителей партии, в действиях парламентариев, в действиях политиков, которые приняли в первом чтении закон об открытии рынка земли на Украине, есть признаки преступления, предусмотренного статьёй 111 УК Украины («Государственная измена»).
Как сообщало ИА REGNUM, ночью в Верховной раде произошла потасовка между депутатами «Оппозиционной платформы», «Батькивщины» и членами аграрного комитета Рады, который рассматривал поправки к закону. По время потасовки депутат Юлия Тимошенко разбросала список поправок, которые рассматривал комитет.
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