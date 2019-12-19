Калуга, 19 декабря 2019, 11:49 — REGNUM Калугу на большой пресс — конференции президента России Владимира Путина в Москве 19 декабря представит корреспондент сетевого издания «Калужские новости» Анастасия Волова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Журналист из Калуги намерена задать главе государства вопрос, связанный с ремонтом дорог в областном центре, который в 2019 году серьёзно сказался на качество жизни жителей областного центра.
Напомним, в рейтинге качества и безопасности дорог регионов Общероссийского народного фронта в 2019 году Калуга заняла последнее, 56-е место по стране.
Читайте ранее в этом сюжете: Губернатор Артамонов извинился перед калужанами за плохие дороги