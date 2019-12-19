Симферополь, , 11:44 — REGNUM Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, который прошёл в нижнюю палату парламента от Чувашии и был лидером чувашских справороссов, возглавит региональное отделение партии в Крыму. Конференция «Справедливой России» состоится на полуострове 21 декабря, пишет «Коммерсант».

На пост лидера крымских справороссов Аксакова рекомендовал президиум центрального совета партии в конце ноября, полагая, что это укрепит позиции справороссов в Крыму. Окончательное решение будет принято на региональной декабрьской конференции.

Отметим, что в 2014 году Анатолий Аксаков почти всё лето находился в Крыму, и всё равно на выборах в Госсовет «Справедливая Россия» набрала менее 2% голосов, а в сентябре 2019 года — 3,95%.

По данным издания, в 2021 году Аксаков планирует избраться в федеральный парламент от Крыма. Напомним, в Госдуме он работает с 1999 года, в ноябре 2018 года сложил полномочия главы чувашского отделения «Справедливой России».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году депутат избрался в Госдуму по Канашскому одномандатному округу в Чувашии, что стало результатом договорённостей в Кремле. Тогда на выборах у Аксакова не было конкурента от «Единой России»: единороссы заявляли, что «уступили место», стремясь «сохранить профессионализм и работоспособность Государственной думы, действуя в интересах сохранения представительства в Думе эффективных депутатов, учитывая переход к выборам по смешанной системе». Тогда он набрал около 30% голосов.

Этому предшествовало «избирательное» предательство Аксакова в 2015 году, когда он одним из первых заявил, что будет участвовать в выборах главы Чувашии, но затем отказался от своих слов и обещаний в обмен на кресло главы думского комитета. В результате на выборах главы буйную в Чувашии «Справедливую Россию» лихо «уделали» и практически «слили»: поторговавшийся лидер отделения Анатолий Аксаков получил руководящую должность в Госдуме РФ (главы комитета по экономической политике, а в новом созыве — главы комитета по финансовому рынку). Кандидатом от партии тогда был выдвинут ближайший соратник Аксакова — Олег Николаев, на тот момент малоизвестный депутат Госсовета республики: на сентябрьских выборах главы Чувашии он получил 14,73% голосов. Это был второй результат после победившего Михаила Игнатьева, набравшего 65,54%.

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