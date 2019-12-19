Абу-Даби, , 11:38 — REGNUM Экс-президент Пакистана Первез Мушарраф считает, что вынесенный ему смертный приговор — это личная месть крупных чиновников страны. Его слова приводит 19 декабря телеканал Geo.TV.

«Рассмотрение моего дела было результатом личной мести определенных людей», — заявил бывший пакистанский лидер.

Также он добавил, что целью этих людей, находящихся на высоких постах и занимающихся злоупотреблением властью, является один человек.

Кроме этого, Мушарраф отметил, что решение суда, по его мнению, является подозрительным, «так как верховенство закона игнорировалось на протяжении всего разбирательства».

«Никогда ранее суд не выносил вердикт, не позволив адвокатам и подсудимому высказаться в его защиту», — заявил Первез Мушарраф.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря стало известно, что Мушарраф, в данный момент находящийся в ОАЭ, приговорен Специальным судом Пакистана к смертной казни за государственную измену. Эти обвинения связаны с приостановкой им действия конституции и введения чрезвычайного положения в Пакистане в 2007 году.