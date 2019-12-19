Хабаровск, 19 декабря 2019, 11:34 — REGNUM В ходе пресс-конференции 19 декабря президент России Владимир Путин много внимания уделит международной обстановке, которая очень неспокойна, убеждён директор Института социально-политических технологий Тихоокеанского государственного университета, профессор, доктор политических наук Илдус Ярулин. Эксперт подчеркнул, что внешние угрозы России диктуют необходимость усиления экономики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 19 декабря 2019 года, состоится большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.