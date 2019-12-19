Хабаровск, , 11:34 — REGNUM В ходе пресс-конференции 19 декабря президент России Владимир Путин много внимания уделит международной обстановке, которая очень неспокойна, убеждён директор Института социально-политических технологий Тихоокеанского государственного университета, профессор, доктор политических наук Илдус Ярулин. Эксперт подчеркнул, что внешние угрозы России диктуют необходимость усиления экономики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Илдус Ярулин

«Генштаб сообщил своё мнение о подготовке НАТО к конфликту. В Кремле мнение профессионалов оценили, назвав его «единственно верным». Это также тревожит людей. Уверен, что президент об этом будет говорить. И это очень важно. Важно сегодня понимать — не только правительству, Минобороны, но и людям, жителям страны. Нужен честный разговор о том, к чему нам нужно быть готовыми. Необходимо работать на то, чтобы наша страна было сильной не только в плане обороны, но и экономически. Президент, конечно, об этом говорит всегда. Но результата, по крайней мере на Дальнем Востоке, мы пока не видим».