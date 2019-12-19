Москва, , 11:16 — REGNUM Аппарат Демократической партии США сделает всё, чтобы не допустить к выборам президента Америки сенатора Берни Сандерса, считает профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 19 декабря корреспонденту ИА REGNUM.

«Во время голосования в Конгрессе США по вопросу об импичменте Трампу республиканцы вполне резонно говорили, что мотивом демократического большинства является страх. Они пытаются снять Трампа с выборов 2020 года, не допустить его переизбрания, а следовательно, не верят в своих кандидатов, — сказал Кагарлицкий. — Аппарат Демократической партии сделает всё, чтобы не пропустить Берни Сандерса, единственного кандидата, способного предложить реальную и прогрессивную альтернативу нынешней администрации. А с другой стороны, они ни за что не готовы смириться с сохранением Трампа в Белом доме. Отсюда стремление во что бы то ни стало убрать Трампа с гонки».

Однако, как подчеркнул эксперт, у американских демократов ничего не получится — Сенат, где доминируют республиканцы, не поддержит импичмент, и вся эта затея захлебнётся.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп заявил, что он готов к рассмотрению дела об импичменте в Сенате и уверен, что сенаторы его оправдают.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп надеется на помощь Сената по импичменту