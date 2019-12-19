Москва, 19 декабря 2019, 11:16 — REGNUM Аппарат Демократической партии США сделает всё, чтобы не допустить к выборам президента Америки сенатора Берни Сандерса, считает профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 19 декабря корреспонденту ИА REGNUM.
Однако, как подчеркнул эксперт, у американских демократов ничего не получится — Сенат, где доминируют республиканцы, не поддержит импичмент, и вся эта затея захлебнётся.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп заявил, что он готов к рассмотрению дела об импичменте в Сенате и уверен, что сенаторы его оправдают.
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