Вашингтон, , 11:24 — REGNUM Мнения жителей США о процедуре отстранения президента США Дональда Трампа разделились поровну. Об этом говорят данные опроса, проведённого изданием The Wall Street Journal и телеканалом NBC News.

В поддержку процедуры импичмента высказались 48% опрошенных, не согласны с ней также 48%. При этом сторонники Республиканской партии США не поддерживают импичмент в 90% случаев, а 83% сторонников демократов его одобряют. Из нейтральных респондентов 50% поддержали импичмент, а 44% высказались против.

Опрос проводился с 14 декабря по 17 декабря среди 900 жителей США. Его итоги были опубликованы до голосования Палаты представителей Конгресса США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Палата представителей Конгресса США утвердила обе статьи обвинительного заключения в рамках процедуры импичмента главы государства.

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