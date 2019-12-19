Новосибирск, , 11:13 — REGNUM Руководитель межрегиональной общественной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов считает, что в этом году внимание к пресс-конференции президента РФ Владимира Путина не слишком большое.

«Однако, этот инструмент всё так же остаётся одной из важных, а иногда и единственной возможностью донести проблемы региона на самый верх административной вертикали. И для неизбалованного вниманием федерального центра Новосибирска это крайне важно. Критически важным, на мой взгляд, является развитие транспортной инфраструктуры. Наш город давно распался на слабо связанные между собой анклавы, собрать которые воедино мэрия оказалась не в состоянии. Обязательно необходимо продление Дзержинской линии метро до нового автовокзала, а Ленинской ветки хотя бы до площади Станиславского, а лучше дальше. Нужен скоростной транспорт до Академгородка и аэропорта «Толмачёво». Строительство развязок до отдалённых районов Новосибирска, Бугринского моста и завершение строительства Восточного обхода. Со всем этим без помощи федерального центра не справиться. Вторым важным вопросом является состояние здравоохранения в Новосибирской области. Здесь у нас также огромные проблемы. Сказывается и нехватка врачей и многолетнее недофинансирование отрасли. Сейчас в городе сложилась такая ситуация, что лучше не болеть. Так как даже к терапевту попасть сложно, не говоря уже об узкопрофильных специалистах. А деньги на платную медицину есть далеко не у всех. Именно по этой причине многие отказываются от медицинской помощи, что приводит к ухудшению качества жизни и в конечном итоге к ранней смертности».

Ростислав Антонов