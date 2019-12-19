Джакарта, , 11:13 — REGNUM Заместитель посла Российской Федерации в Индонезии Олег Копылов высказался об угрозе санкций, введенных США против стран, которые хотят закупать российскую военную технику, в том числе в отношении Индонезии, сообщает Sindonews.

Олег Копылов заявил, что угроза санкций — это не что иное, как бизнес-стратегия. Как мировой производитель оружия, США опасаются, что их военная продукция не будет продаваться, потому что многие страны предпочитают покупать вооружение у России.

«Как и в случае с Турцией, Индией и Китаем, США пытаются помешать нашим дружественным странам сотрудничать с Россией в военной и технической областях», — отметил заместитель посла РФ в Индонезии.

По его словам, честная конкуренция заключается в том, что и Россия, и США позволяют той или иной стране выбирать свои продукты. Однако с угрозой санкций Вашингтон решил вести нечестную конкуренцию.

«Индонезия может посмотреть, какой из товаров является лучшим, наиболее эффективным с точки зрения цены, и Индонезия приобретет понравившуюся технику. Это — честная конкуренция», — заявил Олег Копылов.

Напомним, ранее Индонезия заключила с Россией контракт на закупку 11 российских истребителей Су-35.

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