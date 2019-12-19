Тбилиси, , 11:10 — REGNUM Ювенальную юстицию в Грузии необходимо реформировать. Такое заявление сделал 19 декабря грузинский премьер-министр Георгий Гахария на заседании правительства. Об этом сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Заявление было сделано после трагического случая с 15-летним подростком. После того, как он дважды был на допросах по делу о хулиганстве, мальчик предпринял попытку суицида и скончался через несколько дней в больнице.

«Сейчас наступило время для конкретных шагов, чтобы все то, что государство делает для улучшения образования и по направлению системной реформы, все то, что касается подростков, заботы о молодежи, было еще более эффективным, результативным и подобных трагических событий удалось бы избежать», — заявил Гахария на заседании.

Он также заявил, что необходимо создать места для допросов несовершеннолетних, а министерству юстиции поручил разработать меры по защите подростков, когда они контактируют с правоохранителями.

Как передавало ИА REGNUM, родители погибшего подростка, а за ними и общественность вину в смерти ребенка возложили на правоохранителей, которые его допрашивали.

Читайте ранее в этом сюжете: Гибель подростка в Грузии: следователю предъявят обвинение