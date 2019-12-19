Яунде, , 11:06 — REGNUM В среду, 18 декабря, парламентарии Камеруна приняли законопроект о предоставлении особого статуса двум англоязычным регионам на западе стрнаы, пострадавшим от сепаратистского кризиса. Об этом передает информационное агентство AFP со ссылкой на сообщения местных СМИ.

По информации журналистов агентства, если сенат Камеруна утвердит данный закон, и он вступит в силу, то области, где англоязычные сепаратисты сражаются с правительственными войсками, смогут разрабатывать свою собственную политику в области образования и правосудия.

Безопасность в двух англоязычных провинциях Камеруна была подорвана в результате трехлетнего конфликта, который унес около 3000 жизней и вынудил более 500 000 человек покинуть свои дома.

По информации сотрудников СМИ, недовольство накапливалось десятилетиями, однако в 2016 году произошла эскалация конфликта, когда учителя и юристы начали протестовать против использования французского языка в школах и судах.

Как отмечают репортеры, новый законопроект является попыткой остановить это насилие.

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