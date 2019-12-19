Москва, , 10:59 — REGNUM Демократическая партия США попыталась отрешить главу Белого дома Дональда Трампа от должности, хотя он никак не покушался на основы конституционного строя Америки, считает профессор Московской Высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 19 декабря корреспонденту ИА REGNUM.

«Голосование в Конгрессе США, вынесшего решение об импичменте президента Трампа, очень напоминало сцену из сериала «Карточный домик». Оно было одним из самых нелепых и позорных в истории этого учреждения. Отстранять президента от власти за телефонный звонок иностранному коллеге (тем более, звонок, не имевший никаких практических последствий) — откровенный абсурд, — сказал Кагарлицкий. — Никакого покушения на основы конституционного строя Соединённых Штатов не было. Как не было и прямого нарушения американских законов. История с Биллом Клинтоном тоже была достаточно комичной, адюльтер всё же не является государственным преступлением, даже если происходит непосредственно в Овальном кабинете Белого Дома».

Но, как отметил Кагарлицкий, в случае с Клинтоном была хотя бы ложь под присягой, в то время как в ситуации с Трампом не было и этого.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам самого Трампа, Демократическая партия США, проголосовав за его импичмент, совершила политическое самоубийство.