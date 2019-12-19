Новосибирск, , 10:57 — REGNUM Новосибирский координационный совет (НКС) в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей ждёт от президента РФ Владимира Путина «ясной и решительной поддержки наших традиционных ценностей». Об этом ИА REGNUM рассказал представитель Совета Иван Квасницкий.

Новосибирский координационный совет в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей «Это в современных реалиях одновременно означает и отстаивание национальной безопасности страны. Потому что только страна с сильными нравственными и семейными устоями способна защитить себя в современном сложном мире. Поэтому мы надеемся, что президент поддержит Всемирный русский народный собор и другие патриотические общественные организации в борьбе против навязываемого нашему народу разрушительного законопроекта о «семейно-бытовом насилии». Просим президента, наконец, обратить внимание на поток насилия, разврата и жестокости, который уже более тридцати лет льётся с театральных подмостков, экранов телевизоров, газет и интернета и оказывает деморализующее и негативное влияние на людей, в особенности, на детей и молодёжь. Мы в Новосибирске неоднократно на многих митингах и конференциях принимали резолюции о необходимости принятия закона «О защите общественной нравственности». Пропаганда всего, что может быть истолковано как «безнравственность» (то есть, противоречащее нраву, обычаям народа, его традициям) должно быть в России запрещено и должны быть введены общественные советы по контролю за нравственностью в СМИ, на телевидении, в кино и на театральных подмостках. Уже около десяти попыток было предпринято для принятия подобного закона в Государственной думе и все они пока заканчивались неудачей. Необходимо принять новый Закон «О средствах массовой информации», который содержал бы утверждение базового значения культурных и духовных ценностей, исторически сложившихся в России. Декларация приверженности этим ценностям должна стать духом всего закона и отразиться в его содержании. Пора, наконец, государству перейти от слов к делу».

Для Новосибирска Совет считает актуальными следующие вопросы: «реабилитация памяти основателя города Новониколаевска — царя-страстотерпца Николая II»; «переименование улиц (возвращение имён русских людей) и снятие имён террористов и убийц»; «желательно убрать имя Свердлова с площади, расположенной рядом с Александро-Невским собором».