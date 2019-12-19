Симферополь, , 10:57 — REGNUM В Крыму отправили в отставку республиканского министра топлива и энергетики Вадима Белика. Соответствующий указ главы Крыма Сергея Аксёнова опубликовали на портале правительства РК 19 декабря.

«Прекратить полномочия Белика Вадима Даниловича и освободить его от государственной должности Республики Крым — министра топлива и энергетики Республики Крым в связи с истечением срока полномочий», — сказано в тексте документа.

Ожидается, что на его место назначат специалиста из Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты крымского парламента согласовали назначение Геннадия Нараева на пост министра экологии и природных ресурсов РК. А Вадима Волченко на должность министра курортов и туризма республики.

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