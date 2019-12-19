Симферополь, 19 декабря 2019, 10:57 — REGNUM В Крыму отправили в отставку республиканского министра топлива и энергетики Вадима Белика. Соответствующий указ главы Крыма Сергея Аксёнова опубликовали на портале правительства РК 19 декабря.
Ожидается, что на его место назначат специалиста из Москвы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты крымского парламента согласовали назначение Геннадия Нараева на пост министра экологии и природных ресурсов РК. А Вадима Волченко на должность министра курортов и туризма республики.
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