Ульяновск, , 10:53 — REGNUM В Чердаклинском районе Ульяновской области прокуратура требует увольнения главы администрации одного из поселений в связи с утратой доверия. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что глава администрации Озерского сельского поселения пытался скрыть информацию о получении в 2018 году средств от реализации мясной продукции. В надзорном ведомстве также считают, что в 2019 году он «неоднократно заключал с родственником договоры на оказание услуг по расчистке дорог от снега в селе Старый Уренбаш, но меры по предотвращению конфликта интересов не принимал».

В адрес депутатского корпуса поселения внесено представление.

«Контракт с должностным лицом, нарушившим требования антикоррупционного законодательства, был расторгнут с формулировкой «в связи с личным заявлением», — говорят в прокуратуре.

В ответ районная прокуратура направила в суд административное заявление об обязании изменить формулировку основания увольнения: «в связи с утратой доверия».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске в связи с утратой доверия уволен сотрудник администрации областного центра. Этому предшествовала прокурорская проверка сведений о доходах: установлено, что сотрудница отдела инженерной инфраструктуры управления ЖКХ и благоустройства администрации Ульяновска «пыталась скрыть сведения о владении долей уставного капитала конкретной коммерческой структуры». Прокурор Ленинского района внёс главе администрации, по итогам рассмотрения которого трудовой договор был «расторгнут в связи с утратой доверия».

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