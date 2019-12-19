Вашингтон, , 10:56 — REGNUM На вызов со стороны Китайско-Пакистанского экономического коридора (КПЭК) США могли бы ответить расширением торговых отношений с Исламабадом, заявил зарубежный научный сотрудник некоммерческой организации Middle East Institute Ариф Рафик в статье для издания The National Interest.

«Пекин и Исламабад подписали стратегическое партнерство, но китайцы остаются беспощадными конкурентами в торговле», — говорится в статье.

По словам Рафика, наиболее эффективная альтернатива Китайско-Пакистанскому экономическому коридору, которую США могли бы предложить Пакистану, заключается не в предоставлении большего объема помощи, а в расширении торговли с упором на текстильную и швейную промышленность Пакистана.

«Расширение доступа пакистанской текстильной и швейной промышленности к рынку США — это один из наиболее эффективных способов стимулирования экономического роста Пакистана. Вполне разумно, если бы США, пытаясь ускорить совокупный рост в стране с населением в двести миллионов человек, отдали предпочтение поддержке массового производства товаров, нежели различным программам финансовой помощи», — считает эксперт.

Напомним, с момента вступления в силу в 2006 году соглашения о свободной торговле между Китаем и Пакистаном, торговый дефицит Исламабада с Пекином (исключая Гонконг) вырос более чем на 500%. Согласно официальным данным Пакистана, экспорт Пакистана в Китай вырос с $506 млн в 2006 году до $1,8 млрд в 2018 году, но импорт из Китая вырос за тот же период с $2,9 млрд до $15,3 млрд.

Текстиль и одежда — это крупнейшие экспортные товары Пакистана, а США остаются важнейшим экспортным направлением для Исламабада.

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