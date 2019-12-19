Вашингтон, , 10:53 — REGNUM США должны публично заявить о новой политике в отношении Ирана, заявил бывший американский дипломат Ричард Натан Хаас в статье для издания Project Syndicate.

«Лучше всего, если бы США сформулировали, какие политические изменения они хотели бы получить от Ирана в отношении его ядерной и ракетной программ, а также его деятельности в регионе. С другой стороны, США должны указать, что они готовы предложить взамен», — говорится в статье.

По словам Хааса, об этой политике нужно объявить публично, тогда иранскому режиму пришлось бы объяснять своим гражданам, почему он отказался от столь желанного ослабления санкций ради продолжения своей дестабилизирующей деятельности в регионе.

«На фоне интенсивного экономического и политического давления Иран может согласиться на переговоры, также как когда-то он решил положить конец десятилетней войне со своим тогдашним врагом Ираком. Однако до сих пор США не выдвинули подобной инициативы», — считает дипломат.

Хаас указал, что сейчас нужна большая готовность США использовать ограниченную военную силу на Ближнем Востоке в случае надобности и готовность сочетать санкции с дипломатией, но подчеркнул, что неясно, стоит ли ожидать от США подобной политики в ближайшее время.

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