Вашингтон, 19 декабря 2019, 10:53 — REGNUM США должны публично заявить о новой политике в отношении Ирана, заявил бывший американский дипломат Ричард Натан Хаас в статье для издания Project Syndicate.
По словам Хааса, об этой политике нужно объявить публично, тогда иранскому режиму пришлось бы объяснять своим гражданам, почему он отказался от столь желанного ослабления санкций ради продолжения своей дестабилизирующей деятельности в регионе.
Хаас указал, что сейчас нужна большая готовность США использовать ограниченную военную силу на Ближнем Востоке в случае надобности и готовность сочетать санкции с дипломатией, но подчеркнул, что неясно, стоит ли ожидать от США подобной политики в ближайшее время.
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