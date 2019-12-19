Москва, 19 декабря 2019, 10:43 — REGNUM Полный провал Демократической партии США может привести к развалу или реконструкции всей американской политической системы, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 19 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Конгресс США проголосовал за импичмент президенту США Дональду Трампу.
Правда, как подчеркнул Вассерман, есть сведения, что глава республиканского большинства в Сенате намерен провести дело по сокращенной программе — как можно скорее проголосовать и закрыть вопрос, так как полный провал Демократической партии может привести к развалу или реконструкции всей американской политической системы. Иными словами, как пояснил эксперт, вместо провалившихся демократов может возникнуть какая-то новая партия, совершенно непредсказуемая.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, палата представителей Конгресса США одобрила выдвижение импичмента президенту страны Дональду Трампу по двум пунктам обвинения.
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