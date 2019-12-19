История вопроса

На протяжении нескольких месяцев в Судане проходили акции протестов, начавшиеся в декабре 2018 года из-за повышения цен на бензин. В итоге бунты закончились смещением президента страны Омара аль-Башира. Он покинул пост 11 апреля 2019 года.



В начале августа 2019 года Военный Совет Судана и оппозиционная коалиция подписали Конституционную декларацию о переходном правительстве. Она действительна в течение трех лет и трех месяцев.



Спустя несколько дней после подписания документа стало известно, что лидеры протестов - представители Ассоциации профессионалов Судана (SPA) отказались от должностей в правительстве.

