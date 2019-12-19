Хартум, 19 декабря 2019, 10:42 — REGNUM В Судане начались демонстрации, посвященные годовщине начала акций протестов, приведших к отставке президента Омара аль-Башира, об этом 19 декабря сообщает Agence France-Presse.
Ожидается, что сотни людей выйдут на площади городов, чтобы отпраздновать указанное событие.
Акции будут организованы действующим правительством, отмечают журналисты.
Как передавало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в Судане начались протесты, вызванные решением правительства повысить цены на продовольствие. В результате беспорядков, продолжавшихся несколько месяцев, президент страны был отстранен от власти военными.
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