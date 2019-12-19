Луганск, , 10:41 — REGNUM Участники минских переговоров планируют продолжить обсуждение обмена удерживаемых лиц в формате видеоконференции в третьей декаде декабря. Об этом сообщила представитель Луганской Народной Республики в гуманитарной подгруппе контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева, передаёт 19 декабря Луганскинформцентр.

«Планируется на следующей неделе продолжить диалог по вопросу обмена удерживаемыми лицами в режиме видеоконференции», — сказала она.

Ранее она заявила, что украинская сторона ответственна за срыв договорённостей об обмене пленными, которые были достигнуты на «нормандском саммите» 9 декабря. Участники переговоров 18 декабря не смогли договориться об обмене и освобождении удерживаемых лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос обмена пленными входит в число ключевых пунктов Минских соглашений.

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