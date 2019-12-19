Тбилиси, , 10:33 — REGNUM Депутат муниципального совета (сакребуло) Тбилиси Эрекле Кухианидзе, которого из-за скандального заявления коллеги решили исключить из правящей партии «Грузинская мечта», не будет сдавать мандат и продолжит депутатскую деятельность. Об этом сам народный избранник рассказал в интервью журналистам агентства «ИнтерпрессНьюс», опубликованном 19 декабря.

«Я не собираюсь сдавать мандат. Да, продолжу работу в сакребуло в качестве независимого депутата», — рассказал Кухианидзе о дальнейших действиях.

Он также сообщил, что будет стремиться к тому, чтобы разрядить возникшую ситуацию.

Как передавало ИА REGNUM, скандал разгорелся из-за публикации Кухианидзе на своей странице в соцсети Facebook в связи с шумихой вокруг ареста грузинского врача Важи Гаприндашвили в Южной Осетии за нарушение границы, а также по случаю участия в протестах жены доктора. Депутат написал, что Гаприндашвили знал о положении дел в регионе, а значит осознанно шел на провокацию, когда пересекал границу. Кухианидзе также назвал провокационными действия жены задержанного, которая своими заявлениями могла помешать официальным лицам вести переговоры об освобождении врача.

Высказывание вызвало широкий резонанс в общественности, и в партии «Грузинская мечта», куда входил Кухианидзе, решили его исключить.