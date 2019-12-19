Вашингтон, , 10:29 — REGNUM Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов одобрил кредитование стран Североатлантического альянса, которые в XX веке были союзниками СССР.

Таким образом, одобренная инициатива позволяет госсекретарю США выдавать прямые кредиты в рамках закона о контроле экспорта вооружений.

Отмечается, что кредиты нужны для того, что члены НАТО, которые ранее входили в состав советского Восточного блока, имели современные и эффективные вооружения, и чтобы они «не использовали и не зависели от российских или советских вооружений».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва готова к сотрудничеству с государствами НАТО, однако, по словам министра, отношения РФ с Североатлантическим альянсом с каждым годом все больше деградируют.

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, в военном блоке не считают, что РФ является их врагом или противником. Генсек подчеркнул, что сегодняшняя Россия для альянса не то же, чем был СССР.

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