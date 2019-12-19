Париж, , 10:27 — REGNUM Парламент Франции принимает в этот четверг проект бюджета 2020 года, предусматривающий снижение подоходного налога на пять миллиардов евро для 17 млн жителей страны, спустя год после кризиса «желтых жилетов», сообщает Le Figaro.

На следующий год запланировано снижение налогов на 9 млрд евро, в частности, за счет снижения подоходного налога, с которым согласился президент Эммануэль Макрон после «больших дебатов».

Кроме того, отмена налога на жилье затронет 80% домохозяйств в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Национальная ассамблея Франции приняла проект бюджета сельского хозяйства на 2020 год.

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