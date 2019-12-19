Москва, , 10:23 — REGNUM Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов с большой надеждой ждет пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина, передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря.

«Будет выступление президента, я его жду с большой надеждой», — заявил Зюганов.

Коммунист рассчитывает, что глава государства проявит характер и волю.

«Тем более, послание президента под вопросом. Если он… не даст точную оценку, не проявит волю и характер, а он это умел делать в критические моменты, будь там с Крымом, с Сирией или с другими вещами, связанными с борьбой с терроризмом, то следующий год, если мы выйдем на те же темпы, провалим полностью Послание, за этим наступит не только финансово-экономический, но и политический кризис», — рассуждает Зюганов.

Он обратил внимание на тревожную ситуацию в стране.

«На мой взгляд, сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, есть гигантские ресурсы, 120 трлн «замороженных» средств, с другой стороны, страна продолжает нищать, производство не развивается, а основные фонды стареют — страна то тонет, то горит, то взрывается. Нам надо принимать с вами вполне исчерпывающие меры», — уверен Зюганов.

Сегодня, 19 декабря, состоится пресс-конференция президента РФ Владимира Путина.