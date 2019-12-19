19 декабря 2019 | Время чтения 3 мин

Правительство уже отменило пенсионную реформу для одной корпорации: для полицейских! Потому что за неделю до этого они угрожали сложить свои каски (то есть покинуть ряды полиции).

Эдуард Лимонов, , 10:19 — REGNUM Я обратился к Yvan Hardoy c просьбой хотя бы коротко информировать нас с вами: что происходило 17 декабря в Париже. Напомню, что на этот день были назначены манифестации профсоюзов дорожников.

Красные профсоюзы вместо жёлтых жилетов

Yvan мне ответил в два приёма в двух письмах.

Первый E-mail от Yvan:

«Сегодня манифестации, организованные профсоюзами против пенсионной реформы правительства, собрали большое количество людей.

В Париже 350 000, по сведениям профсоюзов, и 76 000, согласно префектуре полиции.

Демонстрация в Париже против пенсионной реформы. 2019 Jeanne Menjoulet

Правительство хочет привести страну к англосаксонской пенсионной системе, либерализируя и приватизируя её как можно более, они хотят также приватизировать аэропорты Парижа (Руасси, Орли, Ле Бурже)!

Некоторые профсоюзы, во главе с их аппаратчиками из CGT, FO, CFDT (крупнейшие профсоюзы Франции), вынуждены следовать своей базе, их рядовым членам, которые активно не хотят этих реформ. Лидеры профсоюзов являются частью системы и хорошо умеют торговаться с правительством, но до сегодняшнего дня не смогли добиться того, чего хотят их рядовые члены.

Это эффект жёлтых жилетов, если аппаратчики профсоюзов не договорятся с правительством — множество активистов и рядовых членов профсоюзов бросят свои профсоюзы и станут неконтролируемы.

Множество жёлтых жилетов, кстати говоря, пошли на манифестации в Париже сегодня.

Сегодня полиция была не так жестока, потому что правительство не хочет ужесточать ситуацию, дабы позволить быстрейший выход из кризиса и окончить забастовку перед Рождеством (это 25 декабря во Франции).

Демонстрация в Париже против пенсионной реформы. 2019 Jeanne Menjoulet

Правительство уже отменило пенсионную реформу для одной корпорации: для полицейских! Потому что за неделю до этого CRS угрожали сложить свои каски (то есть покинуть ряды полиции).

Продолжение следует».

Второй e-mail от Yvan (а).

«Манифестация. Конец дня прошёл под давлением. В этот вторник, 17 декабря, основная парижская манифестация против реформы пенсионного обеспечения правительства началась на площади Республики и закончилась в XII аррондисмане на площади Nation. Но когда уже она должна была разойтись в 18 часов, множество протестующих не имели намерения покинуть место.

Результат: начала расти враждебность между силами правопорядка и манифестантами, заставив группу пожарных стать между двумя лагерями.

Прибыв с поднятыми руками — общепризнанный знак миролюбия, солдаты огня положили национальный флаг — голубо-белый-красный к ногам группы CRS, которые наступали на манифестантов, чтобы их отодвинуть.

Попытка остановить наступление сил правопорядка сопровождалась призывами к спокойствию со стороны пожарных, некоторые из них объясняли полицейским, что «все находятся в одном лагере».

Однако, очевидно имея приказ не оставлять протестующих в центре площади Nation, функционеры полиции совершили несколько выпадов против тех, кто находился к ним лицом к лицу, и в том числе пожарных.

Демонстрация в Париже против пенсионной реформы. 2019 Jeanne Menjoulet

По свидетельствам журналистов, находившихся на месте, полиция употребила гранаты для разгона собравшихся.

Многочисленные выпады полицейских в том числе против пожарных, которые пытались стоять между, с руками вверх, закончились тем, что один из пожарных был ранен гранатой для разгона толпы. Журналистов разгоняли дубинками».

Вы видите, что спокойствие в Париж не вернулось.

Представители Елисейского дворца заявили, что президент Макрон ни при каких условиях не отменит и не смягчит свой проект пенсионной реформы.

А жёлтые жилеты объявили акт 58-ой 21 декабря. Если в этот день что-то произойдёт, мы вас известим.