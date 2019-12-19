Москва, , 10:12 — REGNUM Журналист из Кирова Владимир Маматов готовится в очередной раз принять участие пресс-конференции президента России Владимира Путина. Впервые под табличкой «Вятский квас» он появился на встрече президента с представителями СМИ в 2014-м году.

Маматов планирует вновь задать президенту вопрос. Однако какой именно, пока он не рассказал, сообщает RT. Сегодня он также держит в руках небольшой плакат, как и предполагает регламент: «Вятский квас».

Как сообщало ИА REGNUM, «Вятский квас» получил широкую известность после пресс-конференции президента в 2014 году Маматов заявил, что производители «Вятского кваса» испытывают серьезные проблемы с тем, чтобы поставлять свою продукцию в крупные торговые сети. При этом сам напиток во многом превосходит аналогичную продукцию зарубежных компаний.

В 2016 году Маматов вновь общался с Путиным и рассказывал об идее создания в Москве торговой площадки, на которой сначала будут представлены товары кировских производителей, а после и со всей России.

Маматов также поблагодарил Путина за поддержку, оказанную кировским производителям кваса.

«За квас отдельное спасибо. Экспортируется в Китай, экспортируется в США. В любой момент приезжайте на завод, я гарантирую, там будет стоять толпа», — отметил кировский журналист.

«Квасу — да, водке — нет», — пошутил президент РФ.

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