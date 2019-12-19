Москва, , 10:05 — REGNUM Россия призывает Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому выполнить его обещания по обеспечению российским журналистам свободного доступа на территорию этой страны. Об этом заявили официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы понимаем, что выполнить свои слова президенту Украины непросто, учитывая ситуацию в стране, поэтому мы призываем помочь в этом… представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и ряд профильных международных структур», — сказала Захарова на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский после саммита «нормандской четвёрки» в Париже выразил недовольство тем, как российские СМИ освещают события на Украине, и пригласил журналистов приехать и лично оценить обстановку в стране.

Вместе с тем отметим, что после его слов украинские власти на три года запретили въезд в страну членам съёмочной группы российского телеканала «Звезда» в связи с внесением его в санкционный список Украины. Кроме того, на минувшей неделе въезд на Украину был запрещён нескольким сотрудникам телеканала НТВ.

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