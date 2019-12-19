Чебоксары, , 10:02 — REGNUM Главы регионов научились реагировать на проблемы, которые поднимаются на пресс-конференциях президента РФ Владимира Путина. Если ранее губернаторы со страхом ждали подобных публичных мероприятий, то сейчас «расслабились, многие перестали бояться, почти не боятся». И эту тенденцию усилила прошлогодняя пресс-конференция, когда обошлось без большой критики, было много «пряников» и меньше «кнута». Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM лидер чувашского отделения партии «Патриоты России», член чувашского отделения штаба ОНФ Владислав Солдатов.

Политик выразил надежду, что президент не будет говорить о «прорывных проектах», так как население страны устало от «сладких рапортов» о достижениях и реформах, которые в итоге нередко оборачиваются против жителей.

«Большая пресс-конференция стала обязательной частью политической программы президента, хотя последние годы несколько «замылилась», что имеет и объективные причины. Как обычно, к экранам будет приковано внимание губернаторов, которые научились реагировать. Другое дело, что если ранее главы регионов со страхом ждали подобных мероприятий, то сейчас многие расслабились и перестали бояться, почти не боятся. И эту тенденцию усилила прошлогодняя пресс-конференция, когда обошлось без большой критики, было много «пряников» и меньше «кнута». Неизвестно, чего будет больше в этом году», — говорит Владислав Солдатов.

По его словам, в прошлом году по итогам прямой линии в чувашский штаб ОНФ было передано на рассмотрение, изучение и мониторинг порядка 5400 обращений от жителей республики.

«Это очень много. Были как конструктивные, аргументированные обращения, так встречались и довольно странные просьбы — например, президента просили подарить собаку, «как у Путина», часы с «руки президента» и даже вертолёт», — говорит Владислав Солдатов.

«По этим обращениям жителей в том числе формируются знаменитые зелёные папки, которые президент раздаёт губернаторам», — считает политик.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 19 декабря, пройдёт традиционная большая пресс-конференция президента России: для Владимира Путина она станет пятнадцатой. В этом году аккредитованы 1895 представителей российских и зарубежных СМИ, Чувашию представляют пять журналистов.

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