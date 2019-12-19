Эрбиль, Ирак, , 10:05 — REGNUM Президент Иракского Курдистана Нечирван Барзани провел переговоры с послом Новой Зеландии в Ираке Тредене Добсон, об этом 19 декабря сообщает Kurdistan.ru.

По данным журналистов, стороны обсудили укрепление двусторонних отношений, согласились искать пути для налаживания сотрудничества во многих отраслях.

Новозеландский дипломат поблагодарила главу курдской автономии за вклад в разгром «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также за размещение на своей территории порядка 2 млн беженцев из Ирака и Сирии.

Предметом переговоров стали также последние политические события в стране — массовые акции протеста, в ходе которых погибли сотни граждан и ушел в отставку премьер-министр Адиль Абдул-Махди.

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