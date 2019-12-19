Исламабад, , 09:53 — REGNUM Смертный приговор бывшему президенту Пакистана Первезу Мушаррафу — первый случай в истории страны, когда военного лидера привлекли к ответственности, отметила в четверг, 19 декабря, эксперт Российского института стратегических исследований Мария Хайцева, передает корреспондент ИА REGNUM.

Бывший президент страны Наваз Шариф таким способом хотел не только побороть политического соперника, но и продемонстрировать превосходство гражданской ветви власти над военными, которые традиционно являются одной из самых сильных элитных групп в стране, полагает эксперт.

Мушарраф с 2016 года находится на лечении в Дубае и едва ли вернётся в страну, кроме того, у него есть возможность подать апелляцию, но даже если Верховный суд согласится с вердиктом Специального суда, действующий президент Пакистана может помиловать бывшего главу государства, отметила Хайцева.

«Вынесенный приговор — серьёзный сигнал от судебной ветви власти для военной. Пакистанская армия традиционно оказывает значительное влияние на внешнюю политику страны и формирование политики безопасности. Гражданское общество и гражданские ветви власти критикуют военных за очень активное вмешательство в их сферы влияния. Характерно, что крупнейшие партии Пакистана выразили одобрение приговору», — добавила Хайцева.