Исламабад, , 10:07 — REGNUM Министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши объяснил причину не участия премьер-министра страны Имран Хана в саммите исламских стран, прошедшего в Малайзии, об этом 19 декабря сообщает Al Jazeera.

По словам дипломата, приводимых изданием, данное мероприятие может «разделить исламский мир».

Ранее премьер-министр Пакистана Имран Хан отказался от участия в саммите, как сообщали СМИ, решение было принято под давлением Саудовской Аравии, которую глава правительства посетил накануне саммита.

Во встрече в Малайзии приняли участие президент Турции Реджеп Эрдоган, эмир Катара Тамим Хамад аль-Тани и президент Ирана Хасан Рухани.

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