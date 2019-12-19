Бамако, , 09:52 — REGNUM Бывший президент Мали Амаду Тумаини Турэ впервые вернулся в западноафриканскую страну после того, как был свергнут в ходе военного переворота в 2012 году. Об этом передаёт RFI Kiswahili.

По информации журналистов радиостанции, на момент своего свержения Турэ занимал пост президента Мали в течение 10 лет. После переворота Турэ бежал в соседний Сенегал.

Как передает RFI, несмотря на то, что Турэ был свергнут, он широко известен как «отец демократии в Мали», который в 1992 году положил конец военному правлению. По возвращении 71-летнего Турэ его сторонники тепло встретили его в аэропорту и у дома, передают корреспонденты.

Напомним, в настоящее время Мали сталкивается с затруднениями в сфере национальной безопасности. На севере страны активизировались боевики, которые совершают регулярные атаки на представителей вооруженных сил Мали и мирных жителей.