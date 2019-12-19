Киев, , 09:48 — REGNUM На Украине с сегодняшнего дня вступил в силу закон о продлении особого статуса Донбасса до 31 декабря 2020 года. Закон был опубликован в официальном парламентском издании «Голос Украины».

Согласно действующему украинскому законодательству, документ вступает в силу со дня его опубликования.

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Как сообщало ИА REGNUM, речь идет именно о пролонгировании закона об особом статусе Донбасса образца 2014 года. Этот закон был принят Киевом в одностороннем порядке и никак не согласовывался с Донецком и Луганском, хотя должен был, как это прописано в Минских соглашениях. Кроме того, часть положений этого закона уже устарела.

В частности, в нем говорится о сроках выборов в Донбассе в 2014 году, которые давно миновали. Также неактуальна ссылка на закон о государственной языковой политике, который уже не действует.

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