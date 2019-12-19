Хабаровск, , 09:55 — REGNUM Доктор политических наук, директор Института социально-политических технологий и коммуникаций ТОГУ Илдус Ярулин, говоря об ожиданиях дальневосточников о предстоящей пресс-конференции президента России Владимира Путина, отметил, что жители ДФО ждут от главы государства реальной оценки ситуации в регионе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Если исходить из наших опросов и исследований, дальневосточники ждут от президента того, что он отреагирует на тревожные ожидания, с которыми живёт большинство наших граждан. Люди живут в постоянной тревоге. Повальные банкротства крупных и не очень предприятий, засилье иностранной рабочей силы — всё это не может не тревожить людей. Интересно было бы проанализировать, чем руководствуются крупные компании, нанимая на работу китайских рабочих? Раньше говорили, что их труд дешевле. Но это давно не так. Сегодня китайский квалифицированный рабочий стоит куда дороже, чем российский. Тогда — зачем? Таких разъяснений ждут дальневосточники от президента. Ведь разговоров о развитии по-прежнему много, а самого развития по-прежнему нет. Реальные потребности экономики Дальнего Востока — масштабная модернизация производства, масштабная модернизация железнодорожной, автодорожной сети, подменяются какими-то, извините, «рюшечками» — 2%-й ипотекой, которая не решит жилищного вопроса, «дальневосточными гектарами» и прочей ерундой. Поднимут ли журналисты эти вопросы? Не уверен. Будет сам президент об этом говорить? Не знаю», — сказал Илдус Ярулин.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 19 декабря 2019 года, состоится большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.