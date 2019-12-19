Иерусалим, , 09:47 — REGNUM Самолеты военно-воздушных сил (ВВС) Израиля в ответ на ракетный обстрел своей территории поразили объект по оружейному производству, который принадлежит радикальному движению ХАМАС. Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля на своей официальной странице в соцсети Twitter.

«В ответ на ракетный обстрел со стороны (сектора) Газа по Израилю ночью истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по объекту ХАМАС в Газе, на котором производится оружие», — говорится в сообщении пресс-службы ВС Израиля.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, ранее израильская армейская пресс-служба сообщала, что ВС Израиля перехватили ракету, выпущенную с территории сектора Газа.