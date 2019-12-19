Ташкент, , 09:36 — REGNUM Британский журнал The Economist признал Узбекистан страной года в контексте либеральных реформ президента республики Шавката Мирзиёева. Об этом говорится в статье The Economist «Какая страна улучшила свои показатели в 2019 году?».

Авторы считают, что три года назад Узбекистан представлял собой «старомодную диктатуру» с закрытым обществом, а власти заставляли множество людей трудиться на хлопковых полях.

Редакция журнала пишет, что экономические реформы в Узбекистане ускорились в 2018 году после отставки главы Службы государственной безопасности. В стране запретили принудительный труд, а иностранные журналисты получили возможность въезда, отмечает The Economist.

«Узбекистану предстоит пройти еще долгий путь, но в 2019 году ни одна другая страна не продвинулась так далеко», — заключает редакция британского журнала.

Напомним, в мае 2019 года ассоциация журналистов Азии вручила президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву премию «Человек года в Азии».