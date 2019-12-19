Тбилиси, , 09:42 — REGNUM Безмолвная акция протеста прошла возле здания МВД Грузии в Тбилиси вечером 18 декабря. Об этом сообщает Телеканал «Имеди».

По данным журналистов, активисты пришли на акцию почтить память 15-летнего школьника, который скончался через несколько дней после попытки покончить жизнь самоубийством. Участники акции уверены, что в трагедии виновна сложившаяся в стране политическая система.

«Мы обязательно одержим верх над системой, которая убивает детей. Я надеюсь, что это — последняя и решающая битва против системы», — сказал журналистам после завершения акции гражданский активист Гига Макарашвили.

Он также сообщил, что для акции будет выбрано новое место.

Как передавало ИА REGNUM, 15-летний ученик тбилисской школы предпринял попытку суицида после допроса в полиции по делу о хулиганстве. Его родители обвинили правоохранителей в давлении на сына, после чего начались массовые акции, в которых протестующие стали обвинять в трагедии всю систему МВД и власть в целом.

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