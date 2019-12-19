Нью-Дели, , 09:40 — REGNUM Массовые протестные акции против нового закона о гражданстве должны состояться более чем в 11 индийских городах по всей стране. Об этом 19 декабря сообщает телеканал NDTV.

При этом уточняется, что полиция не дала разрешения на проведение акцией протеста в городах Нью-Дели, Лакхнау и Бангалоре, а в Мумбаи, Ченнаи, Пуне, Хайдарабаде, Нагпуре, Бхубанешваре, Калькутте и Бхопале протестные акции на данный момент не запрещены.

Также подчёркивается, что протестные акции в городах, где не дано на них разрешения, всё равно могут состояться.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря стало известно, что власти Нью-Дели ввели запрет на все массовые собрания и мероприятия в северо-восточном округе столицы Индии из-за прошедших 16 декабря массовых протестных акций против новой редакции закона об индийском гражданстве.