Лондон, , 09:27 — REGNUM Конструктивный диалог властей Китая с жителями Гонконга является единственным способом гарантировать стабильность этого региона, об этом говорится в заявлении главы МИД Великобритании Доминика Рааба по случаю 35-летия со дня подписания совместной китайско-британской декларации по вопросу передачи Гонконга.

По словам министра, взятые на себя Пекином обязательства гарантировать в том числе верховенство закона и соблюдение права на свободу выражения — жизненны важны для процветания Гонконга, передает ТАСС.

«Единственный способ гарантировать успех Гонконга … соблюдать эти обязательства и учитывать законное беспокойство жителей Гонконга с помощью конструктивного политического диалога», — сказал Рааб.

Как сообщало ИА REGNUM, с лета 2019 года в Гонконге проходят массовые акции протеста. Несмотря на отмену законопроекта об экстрадиции преступников в Китай, послужившего причиной, радикалы продолжали свои выступления, переходящие в беспорядки. Последний месяц ситуация стала менее острой, митинги проходят мирно.

За полгода противостояния было задержано более 6 000 участников уличных беспорядков, 40% из них — подростки и молодёжь.

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