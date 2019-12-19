Киев, , 09:30 — REGNUM Ночью в Верховной раде разгорелся конфликт между депутатами от партий «Батькивщина», «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) и членами аграрного комитета, сообщило 19 декабря издание Strana.ua.

Парламентарии заблокировали место главы комитета. Депутат от фракции «Слуга народа» Андрей Мотовиловец попытался оттеснить от кресла депутатов Наталью Королевскую и Юлию Тимошенко. В конфликт вмешался депутат от ОПЗЖ Илья Кива. Началась потасовка. В этот момент Тимошенко сбросила со стола стопку бумаг с текстом правок к закону о продаже земли, которые рассматривали члены комитета.

Всего перед началом работы аграрного комитета было заявлено 4,7 тыс. поправок к закону о продаже земли. Позже количество поправок каким-то образом уменьшилось вдвое. На рассмотрение каждой поправки выделялось около 30 секунд. Тем не менее за ночь члены комитета успели рассмотреть всего 192 поправки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что закон об открытии рынка земли будет принят в 2019 году. Отметим, что пятница, 20 декабря, является последним днём работы украинского парламента в текущем году.

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