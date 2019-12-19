Пхеньян, , 09:31 — REGNUM Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о ситуации с правами человека в КНДР является продуктом враждебного заговора. Так охарактеризовал документ постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон, передает 19 декабря Reuters.

Он подчеркнул, что резолюция не имеет отношения к подлинному содействию и защите прав человека. Это «грязный продукт политических заговоров враждебных сил», которые стремятся подорвать достоинство и репутацию страны и разрушить её социальную систему.

Резолюция, в которой выражена озабоченность «грубыми нарушениями прав человека в КНДР» была принята Генассамблеей ООН на заседании 18 декабря. Соавторами документа выступили десятки стран, включая США. Резолюцию одобрили без проведения голосования.

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