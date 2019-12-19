Тбилиси, , 09:24 — REGNUM Задержанных полицией участников акции, которые 12 декабря пытались заблокировать парламент Грузии, Тбилисский городской суд 17 декабря признал виновными и принял решение об их наказании. Об этом сообщается на сайте суда.

Согласно приговору суда, шестерых задержанных признали виновными в мелком хулиганстве и сопротивлению полиции. Лидер партии «Новая Грузия» Георгий Вашадзе оштрафован на 2000 лари (около $690 по курсу), двое членов движения «Лело» Георгий Бунтури и Ираклий Купрадзе оштрафованы, соответственно, на 2500 и 1500 лари ($860 и $520 по курсу). Двух других участников акции приговорили также штрафу в размере 1500 лари. Еще одному нарушителю объявлено словесное предупреждение.

Как передавало ИА REGNUM, 12 декабря оппозиция в Тбилиси протестовала против назначения новых судей в Верховный суд. Утром толпа, собравшаяся возле парламента, блокировала вход в здание с целью сорвать заседание депутатов, на котором рассматривались кандидаты на вакантные должности. Полиция смогла оттеснить толпу, часть участников акции была задержана. Заседание в тот день прошло, несмотря на попытки его сорвать, и судей в Верховный суд избрали.

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