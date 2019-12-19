Новосибирск, , 09:18 — REGNUM В Новосибирской области в отношении главы администрации Северотатарского сельсовета возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Дело возбуждено по материалам прокурорской проверки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Установлено, что с целью исполнения подпрограммы «Газификация Татарского района Новосибирской области на 2018−2022 годы» в 2018 году между администрацией сельсовета и ООО «Парус Нск» был заключён муниципальный контракт на строительство газопровода высокого и низкого давления в селе Северотатарское. Вопреки законодательству о контрактной системе, условиям муниципального контракта глава муниципалитета незаконно подписал акт приёмки объекта капитального строительства в эксплуатацию при отсутствии выполненных в полном объёме работ, а также произвёл их оплату в размере более 42 млн рублей», — уточнили в прокуратуре Новосибирской области. Материалы проверки были направлены и в следственный орган для дачи правовой оценки. По результатам их рассмотрения в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления»).