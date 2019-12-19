Москва, , 09:15 — REGNUM и чиновники не желают «спускаться» до уровня журналистов, то им следовало бы остерегать того, чтобы «поняться» к генеральному прокурору, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Телеведущий Владимир Соловьёв затронул очень важную проблему, когда профильные министерства и ведомства в России вместо того, чтобы заниматься непосредственно своими обязанностями, занимаются чем-то другим. Так, он привел пример Министерства труда и социальной защиты, которое вместо того, чтобы помогать людям отнимают у инвалидов последние крохи и без того скудных выплат. А министр Максим Топилин, при этом, «слишком высоко сидит, чтобы снисходить на эфир к журналистам», отметил телеведущий.

«Каждый министр, который не хочет снисходить до журналиста, должен быть готов, чтобы восходить к генеральному прокурору. А я объясню почему. У журналиста есть последняя возможность аккумулировать общественную боль… Вот если эту боль перестают чувствовать, то власть теряет обратную связь с обществом. А кончается это худшими видами майданов и оранжевых революций. Поэтому он пусть нисходит, либо восходит, его выбор», — заявил Кургинян.

Напомним, что государственные институты продолжают продвигать политику «отказа от обременений» в социальной сфере. Роль безусловного тарана в этой сфере стала пенсионная реформа, которая особенно чувствительна тем, что задевает все свои общества.