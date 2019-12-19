Джакарта, , 09:11 — REGNUM Заместитель посла Российской Федерации в Индонезии Олег Копылов заявил, что 2019 год стал хорошим годом в отношениях между Россией и Индонезией, сообщает Sindonews.

По его словам, отношения между двумя странами продолжают развиваться не только с точки зрения политики, но и практически во всех сферах.

«Когда я говорю о том, что мы действительно провели успешный год в двусторонних отношениях, я имею в виду не только политические, но и экономические отношения», — заявил Олег Копылов.

«Тем не менее мы знаем, что должны проделать работу, чтобы повысить уровень наших двусторонних связей. Мы видим увеличение торговли и ожидаем, что объем двусторонней торговли будет близок к 3 млрд долларов США. У нас много возможностей для двусторонней торговли, и мы продолжаем работать над этим», — продолжил заместитель посла РФ в Индонезии.

По словам Олега Копылова, Россия увеличила импорт пальмового масла в 2019 году.

Кроме того, Олег Копылов отметил, что хотел бы улучшить отношения России с Индонезией в торгово-инвестиционной сфере.

«Именно на это мы и будем обращать особое внимание в будущем, мы должны увеличить торговлю и совместные инвестиции», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель посла РФ в Индонезии выразил надежду, что президент России Владимир Путин сможет посетить Джакарту в 2020 году.

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