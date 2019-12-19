Нью-Йорк, США, 19 декабря 2019, 09:14 — REGNUM Координатор ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов заявил, что Израиль за последние 3 года выдал разрешение на строительство 22 тыс. домов на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, об этом 19 декабря сообщает Anadolu Ajansi.
Данный факт, по словам дипломата, нарушает международное право и отдаляет перспективы мирного урегулирования конфликта.
Младенов также выразил беспокойство относительно судьбы палестинцев, проживающих на оккупированных территориях.
«Судьба большого количества палестинских семей, в отношении которых возбуждены уголовные дела, вызывает тревогу. Израиль должен соблюдать международное гуманитарное право», — подчеркнул Младенов выступая в ООН в Нью-Йорке.
Напомним, Израиль оккупировал территории Западного берега реки Иордан после войны 1967 года. Международное сообщество осудило данный факт, что, впрочем, всегда игнорировалось Тель-Авивом.
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